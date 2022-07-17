Липень, 17 в 10:36

У Луганській області два села залишаються підконтрольними українській владі.

Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай. За його словами, є населені пункти, звідки росіян вже вибивали по декілька разів, але вони не зупиняються і зазнають втрат.

За учора ворогом завдано двох авіаударів, по населених пунктах поцілено чотирма ракетами. Зафіксовані три масовані артилерійські обстріли. Ще чотири рази територія була обстріляна мінометами.

Зараз дивляться

– Два села на Луганщині залишаються підконтрольними Україні. Саме це не дає спокою росіянам, в яких є наказ обов’язково вийти на адмінмежу Луганщини. Вони неодноразово звітували про виконання завдання, можливо, отримували відповідні нагороди, але подолати декілька кілометрів, що залишаються, так і не можуть, – зазначив Гайдай.

Очільник ОВА також розповів, що окупанти декілька разів захоплювали одне із сіл, але ЗСУ щоразу відкидали ворога на попередні позиції.

Він підкреслив, що 16 липня росіяни намагалися просунутися в напрямку Верхньокам’янки, однак отримали гідний опір, відійшли, а потім недорахувались особового складу.

Також ще одна спроба атакувати оборонні редути ЗСУ була організована ворогом поблизу Білогорівки, але теж була відбита, артилерійськими обстрілами окупанти продовжують знищувати домівки громадян.

– Їм байдуже, чи буде життя в цих населених пунктах. Їхнє пропагандистське телебачення майже не знімає сюжетів зі знищених сіл, до прикладу, Попаснянської та Гірської громад. Бо хизуватися там нічим. Росіяни перетворили їх на попіл, – додав Гайдай.

Раніше голова ОВА повідомляв, що російські військові бояться українських артилеристів та ударів ЗСУ, саме тому вони перестали зберігати боєприпаси на складах. Тепер окупанти працюють “з коліс” та одразу везуть озброєння машинами на передову.

Джерело: Сергій Гайдай

Фото: Сергій Гайдай