Липень, 17 в 17:43

Внаслідок ракетного обстрілу на Черкащині було пошкоджено сільгосппідприємство, а також зайнялась пожежа площею близько 1 тис. кв. м.

Як повідомили в Офісі генпрокурора, ворог знищив господарську будівлю одного з місцевих підприємств та пошкодив лінію електропередач.

За процесуального керівництва прокурорів Черкаської обласної прокуратури розпочато кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

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– За даними слідства, 16 липня 2022 року військовослужбовці РФ, у порушення норм міжнародного гуманітарного права, завдали чергових ракетних ударів по об’єктам цивільної інфраструктури Черкаської області. Будь-які військові об’єкти поряд із пошкодженими цивільними об’єктами відсутні, – йдеться у повідомленні Офісу Генпрокурора.

Нагадаємо, що в суботу, 16 липня, був приліт двох ворожих ракет в одне із сіл Чигиринської тергромади на Черкащині.

У результаті ворожої атаки знищено сільгосптехніку та завдано шкоди нечисельному поголів’ю худоби. За попередніми даними, загиблих та поранених немає.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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