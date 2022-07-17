“Вечірка вдалася”: ЗСУ вдарили по базі росіян в окупованому Алчевську
Вночі 17 липня українські військові завдали ракетного удару по базі російських окупантів в Алчевську Луганської області.
Про це повідомляє Управління стратегічних комунікацій ЗСУ.
– ЗСУ завдали ракетного удару точно по тролейбусному депо в Алчевську. За інформацією місцевих джерел, саме у тролейбусному депо в Алчевську розміщувався особовий склад окупантів. Ракетка прилетіла якраз, коли бухі “асвабадітєлі” під ранок повлягалися і тільки почали бачити рожеві сни, – уточнюють військові.
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