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Факти / Україна

“Вечірка вдалася”: ЗСУ вдарили по базі росіян в окупованому Алчевську

Валентина Летяк, редакторка стрічки
Алчевськ - удар по базі росіян

Вночі 17 липня українські військові завдали ракетного удару по базі російських окупантів в Алчевську Луганської області.

Про це повідомляє Управління стратегічних комунікацій ЗСУ.

– ЗСУ завдали ракетного удару точно по тролейбусному депо в Алчевську. За інформацією місцевих джерел, саме у тролейбусному депо в Алчевську розміщувався особовий склад окупантів. Ракетка прилетіла якраз, коли бухі “асвабадітєлі” під ранок повлягалися і тільки почали бачити рожеві сни, – уточнюють військові.

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Фото: СтратКом ЗСУ/AFU StratCom

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