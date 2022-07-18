Липень, 18 в 8:46

В Україні триває протистояння Збройних сил масштабному російському вторгненню. Бої зосереджені на сході та півдні країни.

Карта бойових дій в Україні на 18.07.2022

На Харківському напрямку під обстрілами: Харків, Дергачі, Печеніги, Прудянка, Руські Тишки, Питомник, Коробочкине. Окупанти завдали авіаційних ударів біля Верхнього Салтова та Рубіжного.

На Слов’янському напрямку російський ворог гатив з артилерії біля Новомиколаївки, Дібровного, Костянтинівки, Богородичного, Мазанівки, Вірнопілля, Нової Дмитрівки та інших.

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На Донецькому напрямку підрозділи противника продовжують обстріли Донецького, Сіверська, Верхньокам’янського, Григорівки, Спірного та інших населених пунктів. Ворог намагається йти на штурм біля Григорівки, бої тривають.

На Бахмутському напрямку обстріли зафіксовано поблизу Берестового, Курдюмівки, Веселої Долини, Соледара, Бахмута, Вершини, Травневого та території Вуглегірської ТЕС.

Ворог намагався йти на штурм поблизу Новолуганського, Семигір’я та Вуглегірської ТЕС, проте успіху не мав та відійшов.

На Південнобузькому напрямку тривають обопільні обстріли із застосуванням, ствольної та реактивної артилерії. Ворог завдав авіаудару біля Потьомкиного.

Нагадаємо, що повномасштабна війна в Україні триває вже 145-й день.