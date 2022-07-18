Липень, 18 в 17:22

Російські загарбники в тимчасово окупованому Енергодарі викрали начальника служби охорони навколишнього середовища Запорізької атомної електростанції.

Про це повідомила пресслужба Енергоатому.

– На захопленій російськими військовими Запорізькій атомній електростанції загарбники дестабілізують ситуацію і вдаються до нових методів терору. Вони почали викрадати персонал з ключових керівних позицій ЗАЕС, – кажуть вони.

За їхніми даними, 17 липня окупанти захопили і вивезли в невідомому напрямку начальника служби охорони навколишнього середовища Ігоря Квашніна. Зараз його місце перебування не можливо встановити.

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В Енергоатомі нагадали, що ця служба відповідає за безпеку навколишнього середовища АЕС, тобто відсутність забруднення будь-якими речовинами, зокрема радіоактивними.

– Вочевидь, наступним кроком окупантів стане чергова провокація. Тож не втрачайте пильності, – зазначили у пресслужбі.

Нагадаємо, що раніше росіяни встановлювали на Запорізькій АЕС ракетні комплекси, з яких обстрілювали місто Нікополь. За словами президента НАЕК Енергоатом Петра Котіна, там, як і раніше, перебувають близько 500 солдатів РФ.

Джерело: Енергоатом