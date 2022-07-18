Окупанти збили над Алчевськом свій бомбардувальник Су-34 – ЗМІ

Липень, 18 в 13:23

Вночі 18 липня в районі Алчевська Луганської області російські окупанти збили із ППО власний винищувач-бомбардувальник Су-34.

Про це пишуть у місцевих чатах та Telegram-каналах.

Там також публікують, ймовірно, кадри зі збитим російським літаком у полі.

Зараз дивляться

До речі, на озброєнні ЗСУ немає бомбардувальників Су-34.

Наприкінці червня в окупованому Алчевську одна з ракет системи ППО, яка була випущена Росією, через декілька секунд після старту різко розвернулася і полетіла у зворотний бік.

Впала ракета поруч з місцем, звідки було здійснено запуск.