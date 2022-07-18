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Факти / Україна

Повітряну тривогу не оголошували: у Миколаєві чули звуки вибухів

Ольга Тетеріна, редакторка стрічки
Потребує перевірки
Повітряну тривогу не оголошували: у Миколаєві чули звуки вибухів
Фото: Depositphotos

У Миколаєві 18 липня чули звуки вибухів.

Про це повідомляють місцеві жителі. Зазначимо, що у місті та області не оголошували повітряну тривогу.

Офіційної інформації щодо вибухів у Миколаєві поки що немає.

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Нагадаємо, що вночі 18 липня російські загарбники обстріляли Миколаїв. Ракетами влучили у автосалон та салон з продажу сільгосптехніки. Інші влучання були на околицях міста. Попередньо без жертв.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 145-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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