РФ не має нових територіальних досягнень та затягує війну в Україні – ISW

Липень, 18 в 6:37

Російські збройні сили продовжують повернення з оперативної паузи та провели обмежені наземні атаки в Донецькій області 17 липня.

Про це повідомили аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

Як зазначили у ISW раніше, кінець російської оперативної паузи навряд чи призведе до нової масової хвилі наземних штурмів на кількох напрямках, незважаючи на публічний наказ міністра оборони Росії Сергія Шойгу саме про це.

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Російські війська надають перевагу просуванню навколо Сіверська і Бахмута, утримуючи оборонні позиції на північ від Харкова та вздовж Південного напрямку.

Крім того, російські війська продовжували створювати умови для відновлення наступу на Слов’янськ, обстрілювали населені пункти вздовж Ізюмсько-Слов’янського напрямку та завдавали інших артилерійських, ракетних й авіаційних ударів по всій території України.

Міністерство оборони Росії 17 липня, зокрема, не заявило про нові територіальні здобутки.

Аналітики продовжують прогнозувати, що кінець оперативної паузи характеризуватиметься коливанням і ступінчастим відновленням наземних наступальних дій.

Ключові висновки аналітиків Інституту вивчення війни (ISW):

Російські війська продовжили очікуване повернення з оперативної паузи і не зробили жодних підтверджених територіальних здобутків 17 липня.

Загарбнкии продовжували обмежені наземні наступи навколо Сіверська, Бахмута і Донецька, а також обстрілювали цивільну та військову інфраструктуру по всьому Донбасу.

Російські війська зосередилися на обороні на північ від Харкова та вздовж Південного напрямку.

Імовірно, Кремль встановлює довгострокові умови для зусиль з формування сили в очікуванні затяжних військових дій в Україні.

Російська окупаційна влада, ймовірно, використовує загрозу партизанської діяльності, щоб виправдати більш жорсткий суспільний контроль на окупованих територіях.

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Джерело: ISW