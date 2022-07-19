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Факти / Україна

Російські загарбники обстріляли Нікополь – що відомо

Ольга Тетеріна, редакторка стрічки
Російські загарбники обстріляли Нікополь – що відомо

Російські загарбники 18 липня обстріляли Нікополь у Дніпропетровській області.

Про це повідомив очільник Нікопольскої РВА Євген Євтушенко.

– Обстріляно територію міста Нікополь, – зазначив він.

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Наразі інформації про руйнування та постраждалих не повідомляється.

Нагадаємо, що вночі 18 липня ворог випустив по Нікополю понад 60 снарядів, які прилетіли на житлові квартали та міську інфраструктуру. Поранення дістала 75-літня жінка, її госпіталізували.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 145-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Фото: Валентин Резніченко

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