Липень, 18 в 16:23

Радник глави Офісу президента Олексій Арестович стверджує, що війська росіян залишили кілька окупованих сіл на Донеччині.

– Учора на південь від Сіверска (Донецька область) російські війська вихопили неілюзорних люлей, залишивши два (за деякими даними), три раніше захоплені ними села, – йдеться у повідомленні, опублікованому в соцмережах Арестовича 18 липня.

Він зазначив, що це – один із основних напрямків зосередження зусиль РФ у цій військовій кампанії.

– Не менш неілюзорних люлей вихопило в бочок ізюмське наступальне угруповання. Що розпочалося сьогодні? Правильно. Різке збільшення у мережах “…звернень наших дорогих солдатів”, яких “кинуло командування та розстрілюють з усіх боків”, – стверджує радник.

За його словами, рідні російських солдатів знову “кидаються на стінку і починають віджиматися”: врятуйте, їх там убивають.

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