Карта бойових дій на 19.07.2022 – ситуація на фронті

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19 липня російські військові відкривають вогонь із танків, ствольної та реактивної артилерії, а також завдають авіаударів по українських населених пунктах та позиціях ЗСУ.

Карта бойових дій в Україні на 19.07.2022

На Волинському та Поліському напрямках триває ротація підрозділів Збройних сил Білорусі, що залучені до прикриття ділянки кордону з Україною.

Крім того, у прикордонних районах Білорусь вдається до повітряної розвідки за допомогою безпілотника.

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На Сіверському напрямку ділянку кордону з Україною охороняють підрозділи Збройних сил РФ.

Ворог обстріляв із мінометів та артилерії райони населених пунктів Миколаївка Чернігівської області та Заруцьке, Журавка, Білопілля, Іскрисківщина Сумської області.

На Харківському напрямку бойовими діями росіяни намагаються втримати зайняті рубежі.

Армія РФ обстріляла з артилерії різних калібрів райони неподалік Руських та Черкаських Тишків, Питомника, Борщової, Руської Лозової та Чугуєва.

Натомість ворожа розвідка боєм у районі населеного пункту Уди повністю провалилася – окупанти, зазнавши втрат, відійшли.

Намагаються росіяни створити умови для відновлення наступу в напрямку Слов’янська.

Російські загарбники гатили з танків, ствольної та реактивної артилерії біля Великої Комишувахи, Долини, Чепіля, Дібровного, Новомиколаївки.

Після авіаудару окупанти спробували піти в наступ на Гусарівку. Однак українські військові, зустрівши ворога щільним вогнем, відкинули його назад.

Ствольну та реактивну артилерію росіяни застосовували в районах населених пунктів Білогорівка, Богородичне, Краматорськ, Райгородок, Донецьке, Верхньокам’янське, Спірне, Стародубівка, Сіверськ, Дронівка та Івано-Дар’ївка на Краматорському напрямку.

Зафіксовано авіаудар поблизу Верхньокам’янського.

Відійшли російські військові після невдалого штурму поблизу Спірного. Нині точаться бої в бік Григорівки, де окупанти намагаються наступати.

На Бахмутському напрямку ворог обстріляв райони населених пунктів Бахмут, Новолуганське, Покровське, Вершина, Весела Долина, Яковлівка, Берестове, Зайцеве, а також Вуглегірської ТЕС.

Авіаційні удари зафіксовано поблизу Вуглегірської ТЕС, Майорська, Торецька, Берестового, Соледара, Вершини, Шумів та Покровського.

Усі спроби штурмових дій у напрямках населених пунктів Семигір’я, Вершина, Покровське та території Вуглегірської ТЕС ЗСУ успішно відбили.

На Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках активних дій армія Росії не вела. Однак завдала авіаудару поблизу Кам’янки.

Із танків, ствольної та реактивної артилерії окупанти обстрілюють лінію зіткнення на Південнобузькому напрямку.

Загарбники залучають безпілотник для повітряної розвідки та облаштовують додаткові рубежі оборони.

Втрати РФ на 19 липня 2022

особового складу – близько 38 550 (+100),

танків ‒ 1 691 (+4),

бойових броньованих машин ‒ 3 892 (+6),

артилерійських систем – 851 (+2),

реактивних систем залпового вогню – 248,

засобів протиповітряної оборони – 113,

літаків – 220,

гелікоптерів – 188,

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 693 (+3),

крилатих ракет – 167 (+1),

кораблів (катерів) – 15,

автомобільної техніки та автоцистерн – 2 767 (+14),

спеціальної техніки – 70.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 146-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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