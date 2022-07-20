Контрнаступ ЗСУ в Херсонській області проходить успішно – ОК Південь

Липень, 19 в 21:05

У Херсонській області триває контрнаступ ЗСУ і проходить успішно. Оскільки військова операція ще триває, то гучних заяв до її завершення ніхто не робитиме.

Про це повідомила начальниця об’єднаного координаційного пресцентру сил оборони України Південь Наталія Гуменюк в ефірі інформаційного телемарафону.

– Коли результати того заслуговують, ми інформуємо про це суспільство. Те, що відбувається зараз, ви можете спостерігати та робити свої висновки. Ми маємо силу, потужність, тактику дій та продуману стратегію. А те, як воно буде реалізовано, нехай ворога здивує, – зазначила вона.

Гуменюк також додала, що окупанти продовжують активно обстрілювати українські міста по всій лінії зіткнення. Вони намагаються завдати максимальних збитків цивільній інфраструктурі та домогтися максимуму жертв серед цивільних.

Зараз дивляться

Нещодавно речник Оперативного командування Південь Владислав Назаров заявив, що на Херсонщині підрозділи росіян масово змінюють пункти дислокації. Вони намагаються сховатись від контрнаступу українських захисників за мирним населенням.