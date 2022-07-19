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Факти / Україна

На Львівщині судитимуть ухилянта від військової служби

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
український військовий

Пустомитівська окружна прокуратура передала до суду кримінальне провадження щодо місцевого жителя за ухилення від призову на військову службу з мобілізації.

За даними прокуратури, 40-річний чоловік не з’явився до територіального центру комплектації та соціальної підтримки. При тому, що чоловіка викликали туди належним чином.

У прокуратурі вважають, що таким чином він ухилився від мобілізації, тобто вчинив кримінальну провину, передбачену статтею 336 КК України.

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За вказане обвинуваченому загрожує покарання до 5 років позбавлення волі.

До речі, раніше Факти ICTV писали, що в Україні планують звільнити від мобілізації деякі категорії населення. Зокрема, йдеться про людей, чиї рідні загинули або зникли безвісти під час повномасштабної війни в Україні.

Джерело: Львівська обласна прокуратура

Фото: Depositrpotos

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