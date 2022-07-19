На Львівщині судитимуть ухилянта від військової служби

Липень, 19 в 18:57

Пустомитівська окружна прокуратура передала до суду кримінальне провадження щодо місцевого жителя за ухилення від призову на військову службу з мобілізації.

За даними прокуратури, 40-річний чоловік не з’явився до територіального центру комплектації та соціальної підтримки. При тому, що чоловіка викликали туди належним чином.

У прокуратурі вважають, що таким чином він ухилився від мобілізації, тобто вчинив кримінальну провину, передбачену статтею 336 КК України.

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За вказане обвинуваченому загрожує покарання до 5 років позбавлення волі.

До речі, раніше Факти ICTV писали, що в Україні планують звільнити від мобілізації деякі категорії населення. Зокрема, йдеться про людей, чиї рідні загинули або зникли безвісти під час повномасштабної війни в Україні.

Джерело: Львівська обласна прокуратура

Фото: Depositrpotos