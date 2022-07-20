Липень, 19 в 23:58

Контрнаступу українських Збройних сил не слід чекати за очевидними напрямками, оскільки для успіху в російсько-українській війні необхідна несподіванка.

Про це 19 липня заявив радник керівника Офісу президента України Олексій Арестович в ефірі з російським правозахисником Марком Фейгіним.

– Зрозуміло, що ми звільнятимемо нашу територію, контрнаступатимемо. Тут питання – де ми це почнемо, бо зовсім не очевидно, що ми почнемо це з Півдня, – сказав радник голови ОПУ.

За його словами, на українців, швидше за все, “чекає сюрприз”.

Зараз дивляться

– У цій війні є перше правило: не роби очевидних речей. Про наступ на Півдні вже стільки всі кажуть, що було б надто просто, – додав він.

Раніше начальник об’єднаного координаційного пресцентру сил оборони України Південь Наталія Гуменюк заявила, що контрнаступ ЗСУ у Херсонській області відбувається успішно.

Перед цим речник Оперативного командування Південь Владислав Назаров заявив, що в Херсонській області підрозділи росіян масово змінюють пункти дислокації. Вони намагаються сховатися від контрнаступу українських захисників за мирним населенням.

Джерело: Фейгин Live