Нас усіх чекає сюрприз: Арестович про контрнаступ ЗСУ
Контрнаступу українських Збройних сил не слід чекати за очевидними напрямками, оскільки для успіху в російсько-українській війні необхідна несподіванка.
Про це 19 липня заявив радник керівника Офісу президента України Олексій Арестович в ефірі з російським правозахисником Марком Фейгіним.
– Зрозуміло, що ми звільнятимемо нашу територію, контрнаступатимемо. Тут питання – де ми це почнемо, бо зовсім не очевидно, що ми почнемо це з Півдня, – сказав радник голови ОПУ.
За його словами, на українців, швидше за все, “чекає сюрприз”.
– У цій війні є перше правило: не роби очевидних речей. Про наступ на Півдні вже стільки всі кажуть, що було б надто просто, – додав він.
Раніше начальник об’єднаного координаційного пресцентру сил оборони України Південь Наталія Гуменюк заявила, що контрнаступ ЗСУ у Херсонській області відбувається успішно.
Перед цим речник Оперативного командування Південь Владислав Назаров заявив, що в Херсонській області підрозділи росіян масово змінюють пункти дислокації. Вони намагаються сховатися від контрнаступу українських захисників за мирним населенням.
Джерело: Фейгин Live