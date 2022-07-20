Липень, 19 в 22:51

Президент України Володимир Зеленський розповів про зміни силової вертикалі держави.

– Триває оновлення силової вертикалі держави. Сьогодні призначив нових очільників обласних управлінь Служби безпеки України в Закарпатській, Полтавській, Сумській, Дніпропетровській та Харківській областях. Звільнив одного із заступників голови СБУ, – зазначив він під час відеозвернення.

За словами очільника держави, закінчився конкурс на голову САП. Також призначено нового міністра соцполітики. Кандидатуру Оксани Жолнович підтримало 282 нардепи у парламенті.

– Очікую від неї більшої активності в розʼясненні людям усіх нюансів державної соціальної політики – конкретних прав людей, механізмів виплат та інших можливостей, які надає держава. Також потрібно прискорити осучаснення нормативної бази для соціальної політики, і роль міністра в цьому має бути вагомою, – каже Зеленський.

Крім того, створено комісію Верховної Ради з контролю за постачанням зброї. До її складу увійшли представники всіх фракцій і груп парламенту. Це зроблено, щоб прибрати будь-які спекуляції з цього питання.

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Президент наголосив, що жодного ґрунту для будь-яких претензій Україні з цього приводу не було і немає. Партнери абсолютно поінформовані про те, як Україна використовує надану зброю.

Фото: Офіс президента