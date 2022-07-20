Пішов воювати проти України заради вставних зубів: СБУ затримала рецидивіста з Луганщини

Липень, 19 в 21:55

Російські військові взяли до своїх лав рецидивіста з Луганської області, який пішов на війну, щоб заробити на вставні зуби.

– Став добровольцем із грошових мотивів. Щоб я міг уставити собі зуби хоч трохи. Як можна вставити зуби, якщо ніде ні роботи немає, нічого. Взяв і просто служив, – говорить загарбник.

Відомо, що чоловік – колишній шахтар. Однак за спеціальністю не працював давно. Починаючи з 2006 року, тричі був засуджений за торгівлю наркотиками. На волю вийшов лише у 2021 році.

Шукаючи підзаробітку, одразу після повномасштабного вторгнення зателефонував у військкомат РФ і невдовзі підписав контракт як доброволець.

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У СБУ повідомляють, що їх не навчали військової підготовки, а боєкомплекти видали “для галочки”.

– Та коли окупантам стало геть сутужно у Сєвєродонецьку, цих вояків відправили у зону бойових дій і поставили задачу: закріпитися на позиції. Доброволець задачу провалив, але на відміну від 5 колег по службі, які загинули на його очах, залишився живим, – йдеться у повідомленні СБУ.

Джерело: СБУ

Фото: СБУ/скрін з відео