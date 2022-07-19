Липень, 19 в 14:21

Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт про надання особливих гарантій громадянам Польщі в Україні.

Відповідне рішення підтримав 321 нардеп. Якщо за ініціативу проголосують у другому читанні, то поляки зможуть перебувати легально на території України впродовж 18 місяців і користуватися такими ж правами, що й українці.

Зокрема, законопроєкт №7550 передбачає надання таких пільг для поляків в Україні:

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отримання реєстраційного номера облікової картки платника податків;

працевлаштування без дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства;

соціальний захист у разі втрати працездатності або втрати годувальника;

дозвіл на провадження господарської діяльності на тих же умовах, що його отримують українці;

здобуття освіти на рівні з громадянами України;

соціальні виплати;

отримання допомоги з Фонду соціального захисту для осіб з інвалідністю;

медичне обслуговування.

На початку липня президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт про надання полякам в Україні особливого статусу.

Це було зроблено у відповідь на ту допомогу, яку Україні та нашим громадян надає Польща від початку повномаштабного вторгнення Росії.