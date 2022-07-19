Рада попередньо підтримала закон про особливі гарантії для поляків в Україні
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Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт про надання особливих гарантій громадянам Польщі в Україні.
Відповідне рішення підтримав 321 нардеп. Якщо за ініціативу проголосують у другому читанні, то поляки зможуть перебувати легально на території України впродовж 18 місяців і користуватися такими ж правами, що й українці.
Зокрема, законопроєкт №7550 передбачає надання таких пільг для поляків в Україні:
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- отримання реєстраційного номера облікової картки платника податків;
- працевлаштування без дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства;
- соціальний захист у разі втрати працездатності або втрати годувальника;
- дозвіл на провадження господарської діяльності на тих же умовах, що його отримують українці;
- здобуття освіти на рівні з громадянами України;
- соціальні виплати;
- отримання допомоги з Фонду соціального захисту для осіб з інвалідністю;
- медичне обслуговування.
На початку липня президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт про надання полякам в Україні особливого статусу.
Це було зроблено у відповідь на ту допомогу, яку Україні та нашим громадян надає Польща від початку повномаштабного вторгнення Росії.