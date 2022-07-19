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Факти / Україна

Рада попередньо підтримала закон про особливі гарантії для поляків в Україні

Вікторія Гірко, редакторка стрічки, кореспондентка
Рада попередньо підтримала закон про особливі гарантії для поляків в Україні
Фото: Depositphotos

Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт про надання особливих гарантій громадянам Польщі в Україні.

Відповідне рішення підтримав 321 нардеп. Якщо за ініціативу проголосують у другому читанні, то поляки зможуть перебувати легально на території України впродовж 18 місяців і користуватися такими ж правами, що й українці.

Зокрема, законопроєкт №7550 передбачає надання таких пільг для поляків в Україні:

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  • отримання реєстраційного номера облікової картки платника податків;
  • працевлаштування без дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства;
  • соціальний захист у разі втрати працездатності або втрати годувальника;
  • дозвіл на провадження господарської діяльності на тих же умовах, що його отримують українці;
  • здобуття освіти на рівні з громадянами України;
  • соціальні виплати;
  • отримання допомоги з Фонду соціального захисту для осіб з інвалідністю;
  • медичне обслуговування.

На початку липня президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт про надання полякам в Україні особливого статусу.

Це було зроблено у відповідь на ту допомогу, яку Україні та нашим громадян надає Польща від початку повномаштабного вторгнення Росії.

Джерело: Верховна Рада
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