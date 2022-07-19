Рада пропонує дозволити відпустку для догляду за дитиною обом батькам-військовослужбовцям

Липень, 19 в 18:41

Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт №7464 про внесення змін до Закону України Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей. Ним хочуть запровадити рівні можливості матері і батька, які є військовослужбовцями, на догляд за дитиною в особливий період.

За це рішення проголосував 301 народний депутат.

У пояснювальній записці зазначається, що пропонується встановити норму щодо надання відпусток для догляду за дитиною не лише жінкам, а й чоловікам, у разі, якщо обоє є військовослужбовцями. Це стосується як рівних умов у мирний час, так і в особливий період чи під час воєнного стану.

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Джерело: Верховна Рада

Фото: Depositphotos