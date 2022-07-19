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Факти / Україна

РФ у війні проти України втратила понад 38,5 тис. військових – Генштаб

Вікторія Гірко, редакторка стрічки, кореспондентка
РФ у війні проти України втратила понад 38,5 тис. військових – Генштаб
Фото: Генштаб ЗСУ

Від початку повномасштабного вторгнення українські військові ліквідували близько 38 550 російських окупантів. За минулу добу знищили ще 100 загарбників.

Оновлені втрати Росії назвали у Генштабі ЗСУ. Також українські військові за минулу добу ліквідували ще чотири ворожі танки, шість бойових броньованих машин, дві артилерійські системи, збили три безпілотники і одну крилату ракету.

Загальні бойові втрати РФ у війні проти України:

Зараз дивляться
  • танки ‒ 1 691 (+4);
  • бойові броньовані машини ‒ 3 892 (+6);
  • артилерійські системи – 851 (+2);
  • РСЗВ – 248;
  • засоби ППО – 113;
  • літаки – 220;
  • гелікоптери – 188;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 693 (+3);
  • крилаті ракети – 167 (+1);
  • кораблі /катери – 15;
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 2 767 (+14);
  • спеціальна техніка – 70.

Найбільших втрат російські військові зазнали на Краматорському напрямку.

Більше про ситуацію на фронті можна дізнатися з карти бойових дій в Україні.

Джерело: Генштаб ЗСУ
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