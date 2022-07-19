РФ у війні проти України втратила понад 38,5 тис. військових – Генштаб
Фото: Генштаб ЗСУ
Від початку повномасштабного вторгнення українські військові ліквідували близько 38 550 російських окупантів. За минулу добу знищили ще 100 загарбників.
Оновлені втрати Росії назвали у Генштабі ЗСУ. Також українські військові за минулу добу ліквідували ще чотири ворожі танки, шість бойових броньованих машин, дві артилерійські системи, збили три безпілотники і одну крилату ракету.
Загальні бойові втрати РФ у війні проти України:
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- танки ‒ 1 691 (+4);
- бойові броньовані машини ‒ 3 892 (+6);
- артилерійські системи – 851 (+2);
- РСЗВ – 248;
- засоби ППО – 113;
- літаки – 220;
- гелікоптери – 188;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 693 (+3);
- крилаті ракети – 167 (+1);
- кораблі /катери – 15;
- автомобільна техніка та автоцистерни – 2 767 (+14);
- спеціальна техніка – 70.
Найбільших втрат російські військові зазнали на Краматорському напрямку.
Більше про ситуацію на фронті можна дізнатися з карти бойових дій в Україні.