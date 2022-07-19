Липень, 19 в 9:28

Від початку повномасштабного вторгнення українські військові ліквідували близько 38 550 російських окупантів. За минулу добу знищили ще 100 загарбників.

Оновлені втрати Росії назвали у Генштабі ЗСУ. Також українські військові за минулу добу ліквідували ще чотири ворожі танки, шість бойових броньованих машин, дві артилерійські системи, збили три безпілотники і одну крилату ракету.

Загальні бойові втрати РФ у війні проти України:

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танки ‒ 1 691 (+4);

бойові броньовані машини ‒ 3 892 (+6);

артилерійські системи – 851 (+2);

РСЗВ – 248;

засоби ППО – 113;

літаки – 220;

гелікоптери – 188;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 693 (+3);

крилаті ракети – 167 (+1);

кораблі /катери – 15;

автомобільна техніка та автоцистерни – 2 767 (+14);

спеціальна техніка – 70.

Найбільших втрат російські військові зазнали на Краматорському напрямку.

Більше про ситуацію на фронті можна дізнатися з карти бойових дій в Україні.