Липень, 19 в 12:16

Іван Баканов прокоментував своє звільнення з посади очільника СБУ і підбив підсумки роботи у відомстві.

Він наголосив, що Служба безпеки України – не політична структура, а її голова – не політик. Тому його відомство займалося справами, а не піаром.

Баканов визнав, що не все із запланованого вдалося довести до кінця. За його словами, були й прорахунки, причини яких потрібно аналізувати окремо.

Зараз дивляться

– Водночас варто пам’ятати – складно за кілька років змінити систему, яка десятиліттями зазнавала впливу сильного і підступного ворога, що володіє необмеженими ресурсами. Нагадаю, ворог прагнув захопити Київ та країну за три дні. І серйозну ставку робив на власні агентурні мережі, які мали спрацювати на початку повномасштабного вторгнення. Та в цей найбільш кризовий момент ворожі агенти не спрацювали – СБУ заздалегідь вибудувала чітку систему з їхньої нейтралізації. І це теж один із результатів, який свідчить про рівень роботи спецслужби, – додав він.

Крім того, Баканов закликав усіх не забувати про єдність та нашу силу в ній. Він наголосив, що Україна має спільно і впевнено рухатися до єдиної мети – перемоги над ворогом.

19 липня Верховна Рада проголосувала за звільнення Івана Баканова з посади голови СБУ. Він очолював відомство з серпня 2019 року.