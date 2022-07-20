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Факти / Україна

Україна незабаром отримає додаткові гаубиці Caesar – МЗС Франції

Ольга Тетеріна, редакторка стрічки
Україна незабаром отримає додаткові гаубиці Caesar – МЗС Франції
Фото: Getty Images

Франція відправить Україні додаткові самохідні гаубиці Caesar.

Про це повідомила міністр закордонних справ Катрін Колонна.

За її словами, шість додаткових Caesar скоро будуть в Україні, але точна дата не розкривається.

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– На національному рівні Франція відіграє свою роль, навіть якщо ми приділяємо менше уваги тому, що робимо, ніж інші. Ми вирішили не повідомляти про весь наш військовий внесок і залишити цю інформацію для наших партнерів, – каже Колонна.

Нагадаємо, що 30 червня президент Франції Еммануель Макрон анонсував передачу Україні ще шести колісних самохідних гаубиць Caesar калібру 155-мм. Він також обіцяв відправити значну кількість бронетехніки.

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Джерело: Le Point

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