Липень, 19 в 22:59

Київ та Москва можуть досягти режиму припинення, але лише за умови, якщо буде зрозуміла архітектура безпеки для України і в переговорах на боці України братимуть участь західні партнери.

Про це 19 липня заявив міністр оборони України Олексій Резніков у ході дискусії, організованої Atlantic Council.

– Я впевнений, що Москва буде користуватись ідеєю припинення вогню лише для оновлення своїх збройних сил і продовження їх просування по території нашої країни. Режим припинення вогню може бути використаний тільки якщо буде зрозуміла архітектура безпеки для України, і ми сидітимемо за одним столом з нашими партнерами на нашому боці, – сказав міністр Резніков.

Олексій Резніков додав, що українське суспільство не погодиться віддавати території за режим припинення вогню.

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– Я впевнений, що народ України не погодиться платити нашою територією за режим припинення вогню, бо у нас був так званий режим припинення вогню два роки, один рік тому в зоні спеціальної операції, але це не спрацювало. Деякі партнери хочуть сказати нам, що ескалації треба уникнути, але я впевнений, що це не спрацює, і ми не платитимемо цю ціну, щоб “зберегти обличчя Кремля”, – сказав міністр оборони.

Олексій Резніков зауважив, що переговори щодо експорту української агропромислової продукції через Чорне море – це шанс розблокувати північно-західну частину Чорного моря та використовувати берегову лінію для транспортування зерна, проте водночас висловив скептицизм щодо можливості досягнення угоди.

Раніше керівник Офісу президента України заявив, що Київ має сьогодні лише один напрямок переговорів із Москвою, який стосується деблокади українських морських портів.