Липень, 19 в 21:55

Україна має сьогодні лише один напрямок переговорів із Росією, який стосується деблокади українських морських портів.

Про це в інтерв’ю НВ повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

– Що стосується перемовин з РФ, сьогодні єдині перемовини, які відбуваються — це перемовини щодо розблокування наших портів. Вони відбуваються на рівні наших військових і на рівні Міністерства закордонних справ, але тільки за посередництвом ООН, – сказав голова ОПУ.

Як заявив Андрій Єрмак, він веде переговори з генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррешем, але з росіянами спілкування відсутнє.

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– Думаю, що ми маємо певний прогрес. Але для нас питання безпеки – номер один. Ми їм (російській стороні, – Ред.) точно не віримо – це зрозуміло, – сказав керівник Офісу президента.

Нагадаємо, 18 липня міністр оборони Туреччини Хулусі Акар повідомив, що представники України, Росії, Туреччини та ООН, швидше за все, зустрінуться цього тижня, щоб обговорити відновлення експорту зерна морським шляхом з України.

Перед цим, 13 липня до Стамбула прибули делегації Росії, України, Туреччини та ООН для переговорів щодо розблокування експорту морем українського зерна.