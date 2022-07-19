Замість аеропорту – в Україну на війну: як російських військових обманом везли на фронт

Липень, 19 в 19:58

В черговій перехопленій ГУР Міноборони розмові дружина агітує окупанта відмовлятися від участі у війні та розповідає про випадок в одній з російських військових частин.

– Багато-багато людей написали рапорти. Їх завантажили в КамАЗи, типу ми веземо вас в аеропорт, щоб відправити додому. І в закритих КамАЗах відправили в сторону України. Вони дорогою чухнули (зрозуміли) – почали прямо вистрибувати з машини. Тому що попереду колони ішов танк. Вони чухнули, що щось не так, і давай вистрибувати всі з машин. Там почали стріляти в повітря, – каже жінка.

Також вона додає, що хтось з військових встиг зателефонувати родичам. Потім військові побігли в бік, з якого їх везли, 15 кілометрів бігли.

– Хтось родичам встиг зателефонувати і кричав – біжіть в прокуратуру, пишіть швидше заяву. Їх там тримали кілька днів як полонених. А коли пішов розголос, сказали, що везли ремонтні роботи проводити. Зараз ми також почнемо так робити, – говорить вона.

Зараз дивляться

Джерело: ГУР Міноборони України

Фото: Depositphotos