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Факти / Україна

Замість аеропорту – в Україну на війну: як російських військових обманом везли на фронт

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
Замість аеропорту – в Україну на війну: як російських військових обманом везли на фронт

В черговій перехопленій ГУР Міноборони розмові дружина агітує окупанта відмовлятися від участі у війні та розповідає про випадок в одній з російських військових частин.

– Багато-багато людей написали рапорти. Їх завантажили в КамАЗи, типу ми веземо вас в аеропорт, щоб відправити додому. І в закритих КамАЗах відправили в сторону України. Вони дорогою чухнули (зрозуміли) – почали прямо вистрибувати з машини. Тому що попереду колони ішов танк. Вони чухнули, що щось не так, і давай вистрибувати всі з машин. Там почали стріляти в повітря, – каже жінка.

Також вона додає, що хтось з військових встиг зателефонувати родичам. Потім військові побігли в бік, з якого їх везли, 15 кілометрів бігли.

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– Хтось родичам встиг зателефонувати і кричав – біжіть в прокуратуру, пишіть швидше заяву. Їх там тримали кілька днів як полонених. А коли пішов розголос, сказали, що везли ремонтні роботи проводити. Зараз ми також почнемо так робити, – говорить вона.

Зараз дивляться

Джерело: ГУР Міноборони України

Фото: Depositphotos

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