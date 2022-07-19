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Факти / Україна

Зеленський змінив керівників управлінь СБУ у п’яти областях

Вікторія Гірко, редакторка стрічки, кореспондентка
Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський змінив керівників управлінь СБУ у пяти областях – Сумській, Дніпропетровській, Житомирській, Закарпатській і Полтавській.

Також президент своїм указом звільнив Володимира Горбенка з посади заступника Голови Служби безпеки України.

Відповідні документи зявилися на сайті Офісу президента. Згідно з указами, з посад звільнені:

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  • Руслан Григоренко (Сумська область);
  • Володимир Краснянський (Дніпропетровська область);
  • Сергій Лисак (Житомирська область);
  • Іван Рудницький (Закарпатська область);
  • Євген Борзілов (Полтавська область).

Також Володимир Зеленський призначив нових начальників обласних управлінь Служби безпеки України.

Ними стали Сергій Лисак (Дніпропетровська область), Євген Борзілов (Закарпатська область), Іван Рудницький (Полтавська область), Едуард Федоров (Сумська область), Олександр Куць (Харківська область).

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Джерело: УНІАН
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