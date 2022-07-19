Липень, 19 в 11:50

Зеленський змінив керівників управлінь СБУ у п’яти областях

Президент України Володимир Зеленський змінив керівників управлінь СБУ у п’яти областях – Сумській, Дніпропетровській, Житомирській, Закарпатській і Полтавській. Також президент своїм указом звільнив Володимира Горбенка з посади заступника Голови Служби безпеки України. Відповідні документи з’явилися на сайті Офісу президента. Згідно з указами, з посад звільнені: Зараз дивляться Руслан Григоренко (Сумська область);

Володимир Краснянський (Дніпропетровська область);

Сергій Лисак (Житомирська область);

Іван Рудницький (Закарпатська область);

Євген Борзілов (Полтавська область). Також Володимир Зеленський призначив нових начальників обласних управлінь Служби безпеки України. Ними стали Сергій Лисак (Дніпропетровська область), Євген Борзілов (Закарпатська область), Іван Рудницький (Полтавська область), Едуард Федоров (Сумська область), Олександр Куць (Харківська область). Читайте ВРУ проголосувала за звільнення Баканова

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter