Звільнятимуть поштою та визначатимуть індивідуальний режим праці – Рада ухвалила закон про вільний трудовий договір

Липень, 19 в 15:28

Верховна Рада ухвалила закон щодо спрощення регулювання трудових відносин у сфері малого і середнього підприємництва та зменшення адміністративного навантаження на підприємницьку діяльність.

За законопроект №5371 проголосували 259 народних депутатів.

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Закон стосується роботодавців малого та середнього бізнеса та працівників. Кількість співробітників за звітний період (календарний рік) не має перевищувати 250 осіб, а розмір заробітної плати має становити на місяць понад 8 розмірів мінімальних зарплат, встановлених законом.

Договірний режим може застосовуватися лише на добровільних засадах у відносинах між працівниками та роботодавцями.

Також договірний режим передбачає можливість визначення безпосередньо трудовим договором індивідуальних умов праці працівника.

– В умовах договірного режиму сторони трудового договору можуть на власний розсуд за взаємною згодою врегулювати свої відносини в частині виникнення і припинення трудових відносин, системи оплати праці, норм праці, розміру заробітної плати з урахуванням встановленого законом граничного мінімального розміру, надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат, норм робочого часу та відпочинку з додержанням норм загальної тривалості робочого тижня, тривалості щотижневого відпочинку та інших прав і гарантій, які визначені Кодексом законів про працю, – йдеться у законі.

За взаємною згодою працівника та роботодавця може укладатись безстроковий або строковий трудовий договір.

Крім того, законом передбачено, що роботодавець має право з власної ініціативи розірвати трудовий договір з працівником, якщо інше не визначено трудовим договором. Розірвання відбувається шляхом підписання додаткової угоди про розірвання трудового договору або в односторонньому порядку шляхом надсилання працівнику у спосіб, визначений трудовим договором.

Також можливе надсилання працівнику повідомлення про розірвання трудового договору поштою. Такий договір вважається розірваним з наступного робочого дня після вручення повідомлення працівнику або через п’ять календарних днів.

Розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця в односторонньому порядку передбачає виплату працівнику компенсаційної суми, яка визначена трудовим договором. Сума не повинна бути меншою за розмір трьох мінімальних заробітних плат.

Джерела: Ярослав Железняк

Фото: Pexels