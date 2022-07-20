Данілов: Терміни і черговість звільнення регіонів України визначають військові під головуванням президента

Липень, 20 в 15:00

Звільнення українських територій від російських окупантнів залежить від наших військових та головнокомандувача – саме вони визначають терміни та черговість, пояснив секретар РНБО Олексій Данілов наказ президента Володимира Зеленського про деокупацію України.

– У який спосіб, черга, терміни – все це за військовими. І сказати, що це тільки Херсонщина, про яку всі зараз говорять, не зовсім відповідає дійсності. Президент відповідає за всю Україну. Терміни та черговість визначають військові спільно на засіданнях під головуванням президента нашої країни, – наголосив він.

Данілов також звернувся до українців, які зараз живуть на тимчасово окупованих територіях, з проханням не працювати на російський режим, бо коли повернеться законна влада, доведеться за все відповідати.

– Якщо ви будете безпосередньо брати участь, прислуговувати, мати відношення до рашистів, повірте, нічого доброго для вас в найближчому майбутньому не буде, – попередив секретар РНБО.

Раніше секретар РНБО Олексій Данілов говорив, що у Збройних сил України немає і не може бути дедлайнів щодо звільнення захоплених Росією територій, тому що ситуація на війні постійно змінюється.

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Водночас запевнив, що Україна поверне всі території – питання лише у черговості та часі.

Джерело: Укранське радіо