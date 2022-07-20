Липень, 20 в 11:31

Росіяни не можуть змиритися із тим, що Збройні сили Ураїни тотально знищують їхні війська під Харковом.

Адже реальність різко контрастує із псевдопереможними картинками армії РФ, які їм показують по телевізору.

Судячи з нової телефонної розмови, яку перехопила СБУ, родичі російських загарбників не можуть повірити в те, що окупаційні війська зазнають шалених втрат від українських захисників.

Зараз дивляться

– Ну, це по телевізору вам так розповідають красиво. Насправді тут зовсім по-іншому. По телевізору такого не покажуть і ніколи не скажуть правду. Ми програємо, – жаліється окупант своїм родичам у Підмосков’ї.

Він говорить, що у їхньому полку залишилося близько 14 танків із 90. Крім того, рівень підготовки російських танкістів та артилеристів дуже низький: