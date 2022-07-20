Озброєння за стандартами НАТО дає Україні переваги на фронті – Данілов

Липень, 20 в 15:54

Сучасне озброєння за стандартами НАТО – це влучність та використання меншої кількості боєприпасів для досягнення тих чи інших цілей, і те, що Україна зараз отримує – це зовсім інша якість застосування зброї.

Про це заявив секретар Ради національної оборони та безпеки Олексій Данілов.

– Для того, щоб знищити ті чи інші об’єкти, якщо б нам потрібно було застосовувати певну кількість снарядів 152-го чи 122-го калібру, то на сьогодні в рази в геометричній прогресії з урахуванням точності влучання ми маємо розуміння, що саме стандарти НАТО, стандарти цивілізованого світу дають нам зовсім іншу ситуацію, пов’язану з використанням цієї зброї, – пояснив він.

За його словами, Україна переходить на ці стандарти, тому що в Конституції записано, що наша мета – це членство в НАТО.

Зараз дивляться

Водночас, як пише The Wall Street Journal, зараз українські військові стикаються з труднощами доставки західної зброї на лінію фронту, оскільки різні зразки надходять невеликими партіями.

– Нинішній підхід, за яким кожна країна передає батареї частинами, швидко перетворюється на логістичний жах для українських сил, оскільки кожна батарея потребує окремого навчання, технічного обслуговування та матеріально-технічного забезпечення, – заявили у лондонському Королівському інституті об’єднаних озброєнь.

Проблема також у тому, що немає взаємозамінності боєприпасів.

Джерело: Українське радіо