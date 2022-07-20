Липень, 20 в 17:22

Посли Європейського Союзу затвердили сьомий пакет санкцій ЄС проти Росії із забороною золота. Про це йдеться у повідомленні, яке опублікував брюссельський кореспондент Радіо Свобода Рікард Йозвяк.

– Посли ЄС тепер дали зелене світло 7 пакету санкцій ЄС проти Росії. Золото, включаючи золоті прикраси, увімкнено, – заявив він.

За даними журналіста, новий пакет санкцій мають опублікувати в офіційному журналі Європейського Союзу вже завтра.

Раніше глава Офісу президента Андрій Єрмак повідомляв, що в новому пакеті санкцій ЄС проти Росії є не лише ембарго на золото, а й розширення персональних санкцій, а також жорсткіші обмеження проти російського Сбєрбанку.

Зараз дивляться

Міністри закордонних справ країн-членів ЄС узгодили цей пакет 18 липня.

До нього не увійшли заборона на транспортування енергоносіїв та газове ембарго.

Проте документ вносить додаткові обмеження на держзакупівлі та прийом депозитів.

Також до списку санкцій ЄС додали 48 приватних осіб, серед яких – віцепрем’єр РФ, кілька чиновників та дев’ять організацій, зокрема Сбєрбанк.