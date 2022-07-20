Липень, 20 в 1:35

Росія планує анексію Донецької та Луганської областей України, а також частин Херсонської та Запорізької областей. США мають інформацію про підготовку спроб провести “референдуми”, і попереджають, що на цей крок Кремля буде відповідна реакція з боку Вашингтона.

Про це під час брифінгу 19 липня оголосив координатор Ради з нацбезпеки США і стратегічних комунікацій та за сумісництвом речник Пентагону Джон Кірбі.

– Ми маємо інформацію, включно з розвідувальних джерел, про те, що Росія планує спробу анексувати додаткові українські території і таким чином напряму порушити український суверенітет. Росія починає впроваджувати те, що можна назвати “сценарієм” анексії, дуже схоже на події, які ми бачили у 2014 році, – сказав він.

Він навів у приклад порядок дій, згідно з яким Росія вже поставила нелегітимних контрольованих осіб на територіях України, які окупувала.

Зараз дивляться

– І ми знаємо її подальші кроки: спершу ці маріонетки організують постановочний референдум для приєднання до Росії, а потім Росія використає ці “референдуми” для спроби анексувати нові території України, – сказав Джон Кірбі.

Координатор Кірбі додав, що уряд Росії зараз планує анексію частин Херсонської та Запорізької областей, а також повна анексія Донеччини та Луганщини. За його словами, Кремль вже почав підготовку до цього кроку, увівши в обіг російський рубль на окупованих територіях, блокуючи доступ до інтернету, влаштовуючи переслідування проукраїнськи налаштованих осіб та встановлює контроль над ЗМІ.

– Кремль не оголошував точної дати проведення цих “референдумів”, водночас їхні гауляйтери казали, що вони пройдуть в цьому році, ймовірно разом із регіональними виборами в Росії 11 вересня, – зазначив чиновник Білого дому.

Він нагадав, як Кремль на початку повномасштабного вторгнення казала, що не має планів з окупації України.

– Якщо Росія все ж втілить у життя свої плани щодо анексії, наша відповідь буде швидкою і жорсткою – і спільною з нашими союзниками й партнерами. На Росію накладуть додаткові санкції, вона стане ще більшим ізгоєм, ніж є зараз. Ми ніколи не визнаємо жодні анексовані Росією території, – сказав Джон Кірбі.

Координатор Ради нацбезпеки США додав, що Україна, ймовірно, зможе відвоювати тимчасово окуповані Росією території військовим шляхом.

Джерело: Yahoo Finance