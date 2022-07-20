РФ може погрожувати ядерною зброєю для стримування контрнаступу ЗСУ – ISW

Липень, 20 в 8:35

Президент РФ Володимир Путін може використовувати ядерні погрози, щоб стримувати контрнаступ Збройних сил України на тимчасово окупованих територіях Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської області.

Таке припущення висловили аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

– У разі анексії цих територій Путін може заявити прямо або побічно, що дія російської доктрини, яка дозволяє використання ядерної зброї для захисту російської території, поширюється і на щойно анексовані регіони. Путін може вважати, що погроза ядерною зброєю або погроза її застосування відновлять стримування Росії. У такому разі в України та її західних партнерів скорочуються часові рамки проведення контрнаступу до того, як Кремль анексує окуповані території, – припускають аналітики.

До слова, раніше посол Росії у Великій Британії Андрій Келін заявив, що не вірить у застосування Кремлем ядерної зброї проти України.

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Він пояснив, що “за російськими військовими правилами”, подібна зброя не використовується у таких випадках, як цей. Келін додав, що РФ має жорсткі умови її використання – наявність загрози існування держави.