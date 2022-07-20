Липень, 20 в 10:08

Від початку повномаштабної війні в Україні ЗСУ знищили 38 750 російських військових. Це на 200 окупантів більше, ніж було 19 липня.

Оновлені втрати РФ назвали у Генштабі ЗСУ. Також українські військові за минулу добу ліквідували ще дев’ять ворожих танків, тринадцять бойових броньованих машин, п’ять артилерійські системи, збили один ворожий літак та знищили дві РСЗВ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 20.07:

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танки – 1 700 (+9);

бойові броньовані машини ‒ 3 905 (+13);

артилерійські системи – 856 (+5);

РСЗВ – 250 (+2);

літаки – 221 (+1);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 703 (+10);

автомобільна техніка та автоцистерни – 2775 (+8).

Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку.

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Джерело: Генеральний штаб

Фото: Генштаб ЗСУ