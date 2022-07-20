Липень, 20 в 0:40

Канцлер Німеччини Олаф Шольц скоротив військову підтримку України з боку Німеччини, хоч обіцяв протилежне.

Це випливає зі списку зброї, поставленого Києву, який 21 червня опублікував уряд Німеччини та за яким стежило німецьке видання Die Welt.

Видання зазначає, що з того часу список тричі оновлювався та доповнювався новими пунктами.

Зараз дивляться

За даними видання, за останні три тижні в Україну надійшло два поставки. У перший тиждень липня Київ отримав 42 тисячі “пайків на одну особу” продовольства з Німеччини. У другому було поставлено 102 неброньовані автотранспортні засоби.

У своїй статті в газеті FAZ 18 липня Олаф Шольц підтвердив: “Ми підтримуватимемо Україну – і доти, доки вона потребуватиме цієї підтримки: економічно, гуманітарно, фінансово та постачанням зброї”.

Проте німецька опозиція різко критикувала відсутність подальших поставок з боку уряду ФРН.

– Існує кричуща невідповідність між публічними заявами та діями з боку уряду Німеччини. Це ганьба, – сказав Торстен Фрай (ХДС), парламентський секретар парламентської групи ХДС/ХСС у Бундестазі.

За його словами, демонстративна стриманість федерального уряду у постачанні зброї завдає шкоди репутації Німеччини.

– Світлофорна коаліція заплющує очі на те, що демократія та свобода наразі відстоюються саме на сході та півдні України, – сказав Торстен Фрай.

На запитання видання, чи відповідає “зброя”, поставлена ​​за останні три тижні, очікуванням самої Німеччини, представник із зовнішньої політики парламентської фракції СДПН Нільс Шмід відповів “так”.

Він сказав, що не слід виділяти окремі поставки, “а треба розглядати підтримку західної спільноти – яка включає програму ЄС на €500 мільйонів, рішення про що було ухвалено у понеділок – як загальний пакет”.

З іншого боку, критика надходить й від парламентської групи ВДП у Бундестазі.

– Хоча економічна, гуманітарна та фінансова підтримка Німеччини є зразковою, канцлер не може переконливо виправдати своє небажання постачати важку зброю, – заявив представник ВДП з питань оборонної політики Александр Мюллер.

За його словами, постачання зброї в міжнародній мережі не виглядає скоординованим і неузгодженим.

При цьому видання зазначає, що на журналістів про зниження постачання зброї ніхто із парламентської групи “зелених” не схотів відповідати.

Тим часом, останнє постачання значної кількості зброї з Німеччини було здійснено чотири тижні тому. 21 червня в Україну прибули сім самохідних гаубиць, обіцяних Києву на початку травня. У списку уряду Німеччини вони були вказані як доставлені 28 червня разом із новими боєприпасами, ще 5 тисяч шоломів, обладнанням для захисту безпілотників та запасними частинами для автомобілів.

До цього уряд Німеччини вже скоротив обсяг своєї військової підтримки до мінімуму.

– Як видно з інвентаризаційних списків, які є у розпорядженні Welt, у період з 30 березня до середини червня в Україну прибуло лише незначне обладнання. Серед них: Рації, ручні гранати, запасні частини до кулеметів, шнури, що детонують, – пише видання.

Нещодавно Київ в черговий раз з власної ініціативи закупив зброю в Німеччині. У червні Україна закупила 2,9 тис. протитанкових знарядь RGW 90 Matador безпосередньо у промисловості за власний кошт.

Нагадаємо, 7 липня стало відомо, що Німеччина відмовилася передавати Україні бронетранспортери Fuchs.

Джерело: Die Welt