Липень, 20 в 22:29

Найближчим часом в Україні з’явиться суттєва військова підтримка з боку країн заходу, яка буде боронити небо від російських атак з повітря.

Про це заявив президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні за 20 липня.

Він нагадав, що українці бачили, наскільки є ефективною зброя, надана західними партнерами.

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– Передусім сучасні реактивні системи залпового вогню. Назва HIMARS стала для наших людей майже рідною – так само, як раніше Javelin чи NLAW, як Стугна чи Нептун, – розповів президент.

За його словами, наступна “така ж вагома назва” з’явиться від сучасних систем протиповітряної оборони, на які Україна надіслала запит до партнерів.

– Представники нашої держави жодного дня не припиняли роботу, щоб отримати ефективну ППО. І ми маємо певні домовленості щодо цього, є певні успіхи, які дозволяють знищувати частину ракет, однак потрібна зовсім інша швидкість і масштаб захисту, – сказав президент.

Втім, за словами глави держави, все залежить, не від України, а від політичних рішень, які можуть бути ухвалені в ключових столицях.

– І саме тому ця тема протиповітряної оборони стала ключовою сьогодні у виступі першої леді України перед Конгресом Сполучених Штатів Америки. Це було вперше в історії, коли перша леді робить таке звернення до Конгресу, і, безперечно, це честь для України, для всіх наших людей, – сказав президент.

За його словами, цей виступ був максимально практичним і щирим, а дружина президента України розповіла про жертв російського терору й про реальну можливість для наших американських друзів допомогти нам зупинити цей терор.

– Це може бути нашою спільною перемогою – українського й американського народів. Сподіваюся, що відповіді на наші запити не забаряться. Російський терор має програти, – сказав президент.

Крім цього, президент згадав про обговорення посилення тиску на Росію за війну та додаткову підтримку для України під час зустрічі з міністрами закордонних справ Австрії та Чехії, які відвідали Київ.

– Чехія головує в Раді Європейського Союзу, і тому важливо, щоб чеське лідерство зберігало всю наявну потужність. За ці півроку маємо зробити базові кроки, щоб підготувати початок переговорів щодо членства України в ЄС, – додав Володимир Зеленський.

Зокрема, 20 липня глава української держави мав розмову з президентом Європейської ради Шарлем Мішелем.

– Серед головних тем – фінансова підтримка для України. Готуємося до проведення чергового саміту Україна – ЄС, а також до інституційного посилення нашої держави на шляху у Європейський Союз. Незабаром можуть бути вагомі новини щодо цього – готуємо деякі історичні рішення для нашої участі в житті об’єднаної Європи, – сказав Володимир Зеленський.

Президент також прокоментував сьомий санкційний пакет Євросоюзу, який зараз знаходиться на фінальній стадії погодження.

– Вже анонсовані його елементи, зокрема заборона на імпорт російського золота. Але цього недостатньо, і я відверто говорю про це партнерам. Росія має відчувати значно вищу ціну за війну, щоб це примушувало її шукати мир, – пояснив Володимир Зеленський.

За його словами, зараз варто поглянути ще й на те, що відбувається на європейському енергоринку.

– Ми бачимо, наскільки помилковою була політика деяких старих лідерів європейських країн, які зробили Європу заручником постачання газу з Росії. І поки ЄС не наважується включити газ до санкційних пакетів, Росія використовує газ для своїх власних санкцій проти кожної європейської родини, буквально б’є по сімейних бюджетах європейців за допомогою тиску на енергетичні ринки, – сказав президент.

Він нагадав, що Україна завжди згадувала Росію, як ненадійного постачальника газу.

– І якби до нашої позиції дослухалися раніше, то не довелося б шукати зараз екстрені способи заповнити дефіцит, який Росія штучно створює на ринку Європи, – сказав президент.

Володимир Зеленський пояснив, що коли Україна звертається до західних партнерів з тим чи іншим проханням, з тією чи іншою порадою чи вимогою, то це базується на досвіді України – на тому, що українці вже пережили.

– Росія випробовує на Україні все те, що може бути застосовано й проти інших країн Європи. Почалося з газових воєн, а закінчилося повномасштабним вторгненням, ракетним терором і спаленими містами України. І щоб такого не було ні з ким більше, ми маємо забезпечити відчутну спільну перемогу над Росією в Україні. Що швидше це буде зроблено, то менше збитків і страждань зазнають усі європейські родини, усі європейські країни, – пояснив український лідер.

За його словами, після затвердження сьомого санкційного пакету треба буде одразу починати працювати над восьмим.

Президент наголосив, що потрібно збільшити постачання сучасної зброї в Україну, забезпечити Україну ефективною протиповітряною обороною та зробити все, щоб це розуміння було в наших партнерів і ніколи не слабшало.