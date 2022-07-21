Дітей загиблих військовослужбовців в негайному порядку переведуть на бюджет – Шкарлет

Липень, 21 в 18:59

Студенти, які є дітьми загиблих захисників та захисниць України, негайно будуть переведені на місця державного замовлення.

Про це повідомляє міністр освіти та науки Сергій Шкарлет.

– Уряд ухвалив розпорядження про компенсацію витрат закладам вищої освіти за навчання претендентів з тимчасово окупованих територій та територій активних бойових дій, які тимчасово втратять можливість продовжувати оплату. Поки це майже 14 тис. студентів, компенсацію із резервного фонду буде здійснено, – повідомляє Шкарлет.

А студентів-переселенців переводитимуть на бюджет у разі наявності вільних місць.

Зараз дивляться

– Для студентів із тимчасово окупованих територій та зон бойових дій, які навчалися на платній основі та втратили фінансову можливість продовжити навчання, будуть створені умови для безкоштовного здобуття освіти, – додав він.

До речі, заступник керівника Офісу президента Олексій Дніпров під час брифінгу розповів, яких бюджетних спеціальностей найбільше та хто з контрактників може не сплачувати заборгованість.

Фото: Dreamstime