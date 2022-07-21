€1 600 з людини: мешканець Київщини допомагав чоловікам незаконно виїжджати до Польщі

Липень, 21 в 18:12

34-річний мешканець Київської області за сприяння у перетині державного кордону України особами призовного віку брав €1 600 з однієї людини. Він допомагав виїхати до Польщі під приводом навчання.

Зокрема, він організовував безперешкодний перетин кордону на підставі документів про нібито навчання у ВНЗ Польші.

Його злочинні дії викрили слідчі Печерського УП ГУ НП у Києві за оперативного супроводження співробітників управління контррозвідки ГУ СБУ у Києві та Київській області. Чоловіка затримали під час зустрічі з клієнтом та отримання від нього $800.

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Його затримано за ч. 2 ст. 332 КК України, чоловіку повідомлено про підозру та наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Слідчі дії у кримінальному провадженні тривають. Чоловіку загрожує позбавлення волі на строк до 3 років.

Джерело: Київська міська прокуратура

Фото: Київська міська прокуратура