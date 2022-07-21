Карта бойових дій на 21.07.2022 – ситуація на фронті

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21 липня російські військові не припиняють обстрілювати цивільну та військову інфраструктуру в українських населених пунктах.

Карта бойових дій в Україні на 21.07.2022

На Волинському та Поліському напрямках Генеральний штаб Збройних сил України ознак створення наступальних угруповань не виявив.

На Сіверському напрямку, у прикордонних районах Чернігівської та Сумської областей, ворог продовжує залучати безпілотники до повітряної розвідки.

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На Харківському напрямку росіяни гатили зі ствольної та реактивної артилерії по районах населених пунктів Мосьпанове, Петрівка, Руські Тишки, Базаліївка, Печеніги, Циркуни, Питомник, Дементіївка, Коробочкине та Прудянка.

Зафіксовано обстріли неподалік Дібровного, Краснопілля, Чепіля, Адамівки, Грушувахи на Слов’янському напрямку.

На Краматорському напрямку під вогнем артилерії РФ перебували райони Краматорська, Сіверська, Григорівки, Званівки та Спірного.

Тривають бойові дії поблизу Івано-Дар’ївки, де ворог вдається до штурмових дій.

Так само, як і напередодні, Росія прагне бойовими діями домогтися створення умов для наступу на Бахмут та захоплення території Вуглегірської ТЕС.

Однак штурм у районі Вуглегірської ТЕС виявився для окупантів невдалим – українські військові змусили загарбників тікати.

Нині точаться бої в районі Новолуганського. Для викриття вогневих позицій Сил оборони на окремих напрямках ворог залучає диверсійно-розвідувальні групи.

Під обстрілами упродовж доби перебувала військова та цивільна інфраструктура в районах населених пунктів Роздолівка, Білогорівка, Покровське, Нова Кам’янка, Бахмут, Вершина, Новолуганське, Зайцеве, Торецьк на Бахмутському напрямку.

Авіаційних ударів РФ завдала по селах Вершина та Білогорівка.

Під систематичними обстрілами перебуває цивільна та військова інфраструктура у районах 13 населених пунктів на Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках.

Ворожі авіаудари прийшлися неподалік Красногорівки та Солодкого.

На окремих ділянках ворог удосконалює оборонні позиції.

Утримати займані позиції росіяни прагнуть і на Південнобузькому напрямку.

Окупанти залучають безпілотники для розвідки та систематично гатять із танків, ствольної та реактивної артилерії по цивільній інфраструктурі уздовж лінії зіткнення в районах населених пунктів Апостолове, Миколаївка, Лепетиха, Червона Долина, Мурахівка, Благодатне, Прибузьке та Лимани.

Втрати РФ на 21 липня 2022

особового складу – близько 38 850 (+100),

танків ‒ 1 704 (+4),

бойових броньованих машин – 3 912 (+7),

артилерійських систем – 859 (+3),

реактивних систем залпового вогню – 251 (+1),

засобів протиповітряної оборони – 113,

літаків – 221,

гелікоптерів – 188,

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 710 (+7),

крилатих ракет – 167,

кораблів (катерів) – 15,

автомобільної техніки та автоцистерн – 2 781 (+6),

спеціальної техніки – 72 (+2).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 148-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.