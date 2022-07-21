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Факти / Україна

Кількість жертв внаслідок обстрілу Харкова зросла до трьох осіб, понад 20 поранених

Валентина Чорна, редакторка стрічки
обстріл Харкова

Кількість загиблих внаслідок ранкових ворожих обстрілів Харкова зросла до трьох осіб, поранених – до 23.

Про це повідомили у Харківській обласній прокуратурі.

– Окупанти обстріляли, попередньо, з реактивних систем залпового вогню Ураган зупинку громадського транспорту біля ринку в Київському районі Харкова. Загинуло троє цивільних, ще 20 отримали поранення. Крім того, російські військові здійснили артилерійський обстріл Салтівського району Харкова. Постраждали троє мирних жителів, – йдеться у повідомленні.

За словами начальника ГУ Нацполіції в Харківській області Володимира Тимошка, росіяни вели обстріл касетними снарядами, навмисне цілячись у велике скупчення мирних громадян.

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– Це територія великого ринку, люди почали працювати, місцеві приходять, щоб щось купити, і саме до цього місця потрапили з РСЗВ Ураган з касетними боєприпасами. Касетні снаряди призначені для максимальної поразки людей. Їх цілеспрямовано випустили по Харкову в місце максимального “розташування мирних жителів”, – сказав він.

За фактами ранкових обстрілів Харкова розпочато кримінальне провадження за ч.ч.1,2 ст.438 (порушення законів та звичаїв війни) КК України.

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