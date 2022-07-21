Липень, 21 в 16:12

Кількість загиблих внаслідок ранкових ворожих обстрілів Харкова зросла до трьох осіб, поранених – до 23.

Про це повідомили у Харківській обласній прокуратурі.

– Окупанти обстріляли, попередньо, з реактивних систем залпового вогню Ураган зупинку громадського транспорту біля ринку в Київському районі Харкова. Загинуло троє цивільних, ще 20 отримали поранення. Крім того, російські військові здійснили артилерійський обстріл Салтівського району Харкова. Постраждали троє мирних жителів, – йдеться у повідомленні.

За словами начальника ГУ Нацполіції в Харківській області Володимира Тимошка, росіяни вели обстріл касетними снарядами, навмисне цілячись у велике скупчення мирних громадян.

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– Це територія великого ринку, люди почали працювати, місцеві приходять, щоб щось купити, і саме до цього місця потрапили з РСЗВ Ураган з касетними боєприпасами. Касетні снаряди призначені для максимальної поразки людей. Їх цілеспрямовано випустили по Харкову в місце максимального “розташування мирних жителів”, – сказав він.

За фактами ранкових обстрілів Харкова розпочато кримінальне провадження за ч.ч.1,2 ст.438 (порушення законів та звичаїв війни) КК України.

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Фото: Олег Синєгубов