Мені 44, а не 70! Зеленський відповів на фейк, що він нібито у реанімації

Липень, 21 в 16:07

Російські хакери атакували українські радіостанції та поширили фейк про проблеми зі здоров’ям президента України. Володимир Зеленський у відеозверненні запевнив, що почувається добре як ніколи.

– Сьогодні РФ запустила фейк про те, що держава не керується президентом Зеленським, бо він знаходиться в лікарні, точніше, в реанімації, через свій тяжкий стан. Так ось, знаходжусь я в кабінеті, так міцно, як зараз, я себе ніколи ще не відчував! При всій повазі до похилого віку, але 44 – це не 70! – запевнив глава держави.

Зеленський сказав кремлівським пропагандистам, що українці в таку відверту брехню ніколи не повірять.

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За даними Держспецзв’язку, 21 липня хакери атакували сервери та мережі радіостанцій TAVR Media, а це дев’ять провідних радіостанцій: Хіт FM, Radio ROKS, KISS FM, Radio RELAX, Мелодія FM, Наше Радіо, Radio JAZZ, Classic Radio і Радіо Байрактар.

Зокрема, вони поширили інформацію про те, що президент України Володимир Зеленський нібито перебуває в реанімації, а його обов’язки виконує голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

В компанії TAVR Media заявили, що озвучена в ефірах радіостанцій інформація про стан Зеленського не відповідає дійсності.

Наразі відповідні служби працюють над вирішенням проблеми.