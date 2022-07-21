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Факти / Україна

Щоб краще інформувати про використання зброї: в Україні запрацює інформаційний хаб

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
Щоб краще інформувати про використання зброї: в Україні запрацює інформаційний хаб

В Україні створять єдиний інформаційний хаб, який сприятиме роботі військових журналістів, кореспондентів українських та іноземних медіа.

Про це повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

– Це дасть змогу максимально швидко інформувати світову спільноту про ситуацію на фронті та використання техніки й озброєння, яке українська армія отримує від партнерів, – написав він на своїй сторінці у Telegram.

Також Єрмак повідомив, що разом з Головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним обговорили із радником Президента США з питань нацбезпеки Джейкобом Салліваном і головою Об’єднаного комітету начальників штабів генералом Марком Міллі важливі питання оборони України.

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Одне з головних питань – ситуація на фронті й потреби України задля відсічі російському вторгненню.

– Також ми висловили подяку Джейкобу Саллівану і Марку Міллі за потужну підтримку нашої держави в захисті суверенітету й територіальної цілісності, – додав Єрмак.

Джерело: Андрій Єрмак

Фото: Андрій Єрмак

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