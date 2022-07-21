Липень, 21 в 19:48

Апарат Ради нацбезпеки та оборони спільно з Міноборони запустили систему моніторингу постачання озброєння, яке Україна отримує від союзників.

Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данілов під час презентації 21 липня. Ця система дозволить контролювати поставки озброєнь і буде відображати їх статус, наприклад, готовність до відвантаження, доставку або отримання ЗСУ.

Також передбачена можливість розрахунку поставок боєприпасів і моніторингу виконання планів.

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– Це повністю закрита система, призначена для користування тільки вищим політичним і військовим керівництвом країни. Публічно ці дані не будуть доступні. Але ми хочемо показати, що жоден набій, і жоден снаряд у нас не зникають – все ми контролюємо, – зазначив Данілов.

Модуль інтегровано з порталом системи СОТА для відстеження ситуації на лінії бойових дій, моніторингу розміщення сил противника, ракетних ударів і так далі.

Крім того, міністр оборони України Олексій Резніков додав, що працюватиме паралельно три системи моніторингу.

– Для внутрішнього користування СОТА. Ще є одна система Каравай, схожа на Car way, яку наші спеціалісти із Мінцифри разом із фахівцями з Пентагону зараз допрацюють, і вона запуститься на повну силу, – стверджує він.

Раніше президент Володимир Зеленський вже повідомляв, що про створення комісії Верховної Ради з контролю за постачанням зброї.