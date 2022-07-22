Липень, 21 в 22:17

Антонівський міст на Херсонщині міг бути обстріляний снарядами 155-го калібру Excalibur.

З такою точкою зору виступив шведський журналіст Ларс Вільдеранг, посилаючись на аналіз шведського військового аналітичного облікового запису Wilkman.

Про те, що по мосту потрапили не снарядами з РСЗВ HIMARS (теж 155-й калібр), свідчить характер пошкоджень, які можна розглянути на фото мосту, зокрема, розміри отворів.

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При цьому військові аналітики з Wilkman зазначають, що розміри отворів на мосту варіюються. Деякі отвори не пробиті, але більше схожі на ями, що може свідчити про використання відкладеного вибуху в снаряді.

– Яку шкоду завдає 155-мм снаряд M982 Excalibur? Снаряд має точне наведення та наводиться на ціль за допомогою GPS або лазера. Снаряд б’є під великим кутом, що узгоджується із зображеннями ушкоджень, – пишуть аналітики.

Om den skadade Antonovskybron i Kherson.

Jag funderade lite över om det verkligen kunde vara gMLRS missiler som förorsakat skadorna vi ser på bilderna. pic.twitter.com/Tq5HxQy8w2 — Wilkman (@Wilkmans) July 21, 2022

M982 Excalibur – 155-мм керований активно-реактивний снаряд (АРС) збільшеної дальності, що запускається зі стовбура гаубиці. Постріл має дальність стрільби від 40 до 57 км (залежно від конфігурації) з круговим можливим відхиленням (КВО) 4 м. Збільшена дальність досягається за рахунок використання аеродинамічних консолей, що дозволяють снаряду планувати підліт до мети з верхньої точки балістичної траєкторії.

Нагадаємо, що влучання у стратегічний Антонівський міст у Херсоні відбулося 19 липня.

Джерела: Lars Wilderäng, Wilkman

Фото: Скріншот з відео