Липень, 21 в 14:28

З початку повномасштабної війни проти України країна-агресор Росія використала до 60% своїх запасів так званого високоточного озброєння.

Про це поінформував сьогодні на брифінгу представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький.

– Стосовно високоточного, як заявляє РФ, озброєння – систем Іскандер, Калібр, крилатих ракет повітряного базування (Х-101, Х-555), то, за нашими підрахунками, на сьогодні використано від 55% до 60% тих запасів, які були до війни, – наголосив він.

За інформацією української розвідки, найбільше агресор використав балістичних ракет до комплексу Іскандер. У зв’язку з цим застосування ракет цього типу для ударів по території України вже давно не фіксували.

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Скібіцький пояснив, що багато комплектуючих до цих ракет були іноземного виробництва. А західні санкції не дозволяють РФ відкрито отримувати ці деталі та здійснювати виробництво ракетного озброєння.

Водночас Росія досі має великі запаси ракетного озброєння радянського зразка.

– Є дуже великі запаси старого радянського озброєння – це крилаті ракети, ті ж Х-22, які вже двічі застосовувалися з території Білорусі, інші крилаті ракети, повний набір реактивних снарядів Смерч, Ураган, Град, авіаційні бомби. Все, що залишилося від Радянського Союзу. А запаси в них дуже великі, і підрахувати, що там в них залишилось, – насправді дуже складно, – заявив Скібіцький.

За інформацією розвідки, Росія зараз в основному використовуєте те, що є на її арсеналах, а також намагається відновити виробництво високоточного озброєння.

Як нещодавно інформував президент Володимир Зеленський, Росія застосувала проти України вже понад три тисячі крилатих ракет. За словами глави держави, найближчим часом в Україні з’явиться ППО, яка боронитиме небо від російських атак з повітря.

Джерело: Media Center Ukraine