З синьо-жовтим браслетом: Олена Зеленська зустрілася зі спікеркою Палати представників США Пелосі
Перша леді Олена Зеленська обговорила зі спікеркою Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі воєнні злочини Росії.
Про це дружина президента України повідомила у соціальних мережах.
– Наша розмова була про чергові злочини Росії. Про дітей, яких вона вбила. Про забрані життя мирних українців. Про людей, які залишилися без даху над головою. Я щиро вдячна американцям за те, що вони з нами в найтемніші часи. Бо це наближає наш спільний світанок, – зазначила Зеленська.
Також перша леді нагадала слова Пелосі, які вона сказала після візиту до України навесні: Якщо Росія не у списку держав-спонсорів тероризму, цей список треба викинути.
– Вона сама переконалася в російських злочинах і почала свідчити про них у США. Я вважаю її однією з найсильніших жінок світу й була дуже рада побачитися з нею сьогодні у Сполучених Штатах, – додала Зеленська.
Нагадаємо, що вчора, 20 липня, Олена Зеленська виступила перед обома палатами Конгресу США.
Вона закликала надати українським Збройним силам більше зброї та систем протиповітряної оборони.