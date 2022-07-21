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Факти / Україна

З синьо-жовтим браслетом: Олена Зеленська зустрілася зі спікеркою Палати представників США Пелосі

Валентина Чорна, редакторка стрічки
Олена Зеленська
Фото: Офіс президента

Перша леді Олена Зеленська обговорила зі спікеркою Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі воєнні злочини Росії.

Про це дружина президента України повідомила у соціальних мережах.

– Наша розмова була про чергові злочини Росії. Про дітей, яких вона вбила. Про забрані життя мирних українців. Про людей, які залишилися без даху над головою. Я щиро вдячна американцям за те, що вони з нами в найтемніші часи. Бо це наближає наш спільний світанок, – зазначила Зеленська.

Також перша леді нагадала слова Пелосі, які вона сказала після візиту до України навесні: Якщо Росія не у списку держав-спонсорів тероризму, цей список треба викинути.

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– Вона сама переконалася в російських злочинах і почала свідчити про них у США. Я вважаю її однією з найсильніших жінок світу й була дуже рада побачитися з нею сьогодні у Сполучених Штатах, – додала Зеленська.

Нагадаємо, що вчора, 20 липня, Олена Зеленська виступила перед обома палатами Конгресу США.

Вона закликала надати українським Збройним силам більше зброї та систем протиповітряної оборони.

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