Зеленський провів засідання Ставки: Україна має потенціал для просування на фронті

Липень, 21 в 23:41

Учасники засідання Ставки верховного головнокомандувача погодилися, що Україна має істотний потенціал для просування своїх сил на фронті та для завдання окупантам нових відчутних втрат.

Про це повідомив у своєму відеозверненні президент України Володимир Зеленський.

21 липня він провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача. Цей формат роботи об’єднує ключових керівників сфери оборони і сектору безпеки.

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За словами очільника держави, під час засідання було заслухано доповіді керівника Головного управління розвідки Кирила Буданова, керівника Служби зовнішньої розвідки Олександра Литвиненка, головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного, міністра оборони Олексія Резнікова, а також міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського.

Крім того, безпосередньо з передової підключався до засідання Ставки командувач Сухопутних військ, генерал-полковник Олександр Сирський.

– Обговорили поточну ситуацію на передовій і довкола України. Визначили завдання на деяких тактичних напрямках для посилення наших позицій. І дуже предметно опрацювали питання про постачання новітніх озброєнь у війська. Потрібно ще збільшити інтенсивність ударів по ворогу, – розповів Зеленський.

Президент також нагадав, що 21 липня також відбулася чергова розмова керівника Офісу президента України Андрія Єрмака та Залужного з радником президента США з питань національної безпеки Джейком Салліваном і головою Об’єднаного комітету начальників штабів, генералом Марком Міллі.

У такому форматі два на два постійно обговорюються всі ключові питання взаємодії в оборонній сфері між Україною та США.

Зазначимо, що Ставка – це орган вищого військового керівництва, який займається стратегічним управлінням військами в період війни.

До нього входять президент Володимир Зеленський, секретар РНБО Олексій Данілов, а також керівництво СБУ, військової розвідки, Сил спеціальних операцій ЗСУ та інших військових формувань і силових відомств.

Фото: Офіс президента