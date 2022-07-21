Липень, 21 в 20:53

Військовий експерт Олег Жданов розповів, як ЗСУ можуть обвалити Антонівський міст у тимчасово окупованому Херсоні.

За його словами, одним із варіантів є ракетний удар системою HIMARS в ту опору, на якій лежить заряд вибухівки. Проте Жданов не впевнений, що міст зараз замінований.

– Ідея хороша, щоб ударити в ту опору, на якій лежить заряд вибухівки, для того, щоб він здетонував та допоміг зруйнувати міст. Але я не впевнений, що міст замінований і зараз, бо вони його активно експлуатували до наших обстрілів, і вибухівку могли зняти. Наша розвідка спостерігала, як вони підходили човнами до цих опор, і я думаю, що ми знаємо, де вони, – сказав Жданов.

Експерт наголосив на тому, що обвалити проліт технічно складно, бо перекриття моста є занадто тонким для ракети.

Зараз дивляться

Для того, щоб ефект від вибуху був максимально ефективним, потрібно нанести удар або по опорі, або по першій секції мосту, яка однією стороною впирається в берег.

– Дірки у мосту – це не вибухи ракет. Вибухи ракет сталися під мостом на землі, що й знизило їхню ефективність. Перекриття моста – тонке для ракети. Воно пробивається ракетою, як голка проколює аркуш паперу. Так само снаряд HIMARS пробиває мостове покриття або мостовий проліт і вибухає всередині. І ми бачимо рівні акуратненькі круглі дірочки – це саме від пробиття снарядами. Якщо в місце, де починається стик моста і берега, завдати групового ракетного удару, то там була б величезна вирва, – сказав він.

Жданов не виключив, що перед ЗСУ стоїть завдання не обвалити Антонівський міст, а пошкодити дорожнє покриття на ньому для недопущення його експлуатації для військової техніки.

Джерело: Олег Жданов