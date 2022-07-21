Липень, 21 в 20:00

Військовий експерт Олег Жданов розповів, чи підуть українські військові в Крим, якщо звільнять Херсон від російських окупантів.

За його словами, цей варіант є цілком реалістичним, якщо в української армії вистачатиме сил та зброї.

– Якщо буде достатньо сил та коштів, то, звичайно, так. Треба відразу заходити в Крим, звільняти його і тим самим перекривати постачання військ та стовпити там нашу територію. Сьогодні там мотострілецьких, танкових підрозділів дуже мало. Там переважно ремонтно-відновлювальні, системи ППО, системи берегової охорони та сили Чорноморського військово-морського флоту. А так, в принципі, кількість військ не така вже й велика, – сказав Жданов.

Експерт зазначив, що в такому разі українці повинні розділити угруповання на два напрямки, щоб частина сил заходила в Крим, а решта – стримувала натиск російських військ з Донецької області.

Зараз дивляться

– Важко спрогнозувати, як саме розвиватимуться події. Все залежить від постачання зброї. Максимум місяць чекати, коли проясниться ситуація з угрупуванням російських військ на правому березі Дніпра і з просуванням наших військ уздовж Дніпра на лівому березі, – додав Жданов.

Джерело: Олег Жданов