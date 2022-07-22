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Факти / Україна

Біль для Росії: Подоляк спростував чутки про “контрабанду зброї”

Ольга Тетеріна, редакторка стрічки
Михайло Подоляк

Далекобійне озброєння від країн-партнерів України завдає достатньо болю армії Росії. Тому російська пропаганда умисно вдається до поширення чуток про нібито контрабанду зброї, аби зірвати поставки.

Про це повідомив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

– Західна далекобійна артилерія та РСЗВ завдають багато жахливого болю російським військовим складам і логістичним центрам. Тому ключова мета російських інформаційних операцій сьогодні – зірвати постачання зброї, дискредитувавши наші Збройні сили як надійного партнера й користувача, – зазначив він.

Подоляк стверджує, що РФ намагається зіграти на страху західного суспільства, поширюючи примітив про “чорний ринок”.

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Але реальність зовсім інша:

  • українські бійці вмотивовані та швидко навчаються;
  • кожна одиниця зброї, є цінною для нашої армії;
  • Україна забезпечує повний контроль й інформування союзників на всіх етапах.

Раніше секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявляв, що планує обговорити із представниками Європолу заяви про нібито випадки контрабанди зброї з України.

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Фото: Офіс президента

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