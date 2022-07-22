Липень, 22 в 19:09

Далекобійне озброєння від країн-партнерів України завдає достатньо болю армії Росії. Тому російська пропаганда умисно вдається до поширення чуток про нібито контрабанду зброї, аби зірвати поставки.

Про це повідомив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

– Західна далекобійна артилерія та РСЗВ завдають багато жахливого болю російським військовим складам і логістичним центрам. Тому ключова мета російських інформаційних операцій сьогодні – зірвати постачання зброї, дискредитувавши наші Збройні сили як надійного партнера й користувача, – зазначив він.

Подоляк стверджує, що РФ намагається зіграти на страху західного суспільства, поширюючи примітив про “чорний ринок”.

Зараз дивляться

Кремль хоче зіграти на страхах західних суспільств, поширюючи примітив про «чорний ринок». Та реальність зовсім інша:

– наші захисники вмотивовані та швидко вчаться;

– кожна одиниця зброї – на вагу золота;

– забезпечено повний контроль та інформування партнерів на всіх етапах.2/2 — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) July 22, 2022

Але реальність зовсім інша:

українські бійці вмотивовані та швидко навчаються;

кожна одиниця зброї, є цінною для нашої армії;

Україна забезпечує повний контроль й інформування союзників на всіх етапах.

Раніше секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявляв, що планує обговорити із представниками Європолу заяви про нібито випадки контрабанди зброї з України.

Фото: Офіс президента