Чотири залпи по сплячому місту: ворог знов обстріляв Нікополь
Ворог обстріляв Нікополь на Дніпропетровщині з реактивних систем залпового вогню.
Перед цим у самому місті та Нікопольській територіальній громаді була оголошена повітряна тривога.
Голова Нікопольської РВА Євген Євтушенко підтвердив, що ворог обстрілює місто.
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– Знову обстріляно місто Нікополь!!! Чотири залпи РСЗВ по сплячому місту, – повідомив він.
Видання Дзеркало Тижня повідомило, що обстріли системами РСЗВ йдуть з південного берега Каховського водосховища.
Наразі невідомо, чи є загиблі або постраждалі.
Джерела: Євген Євтушенко, ZN.ua
Фото: Міноборони РФ