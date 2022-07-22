Липень, 22 в 0:42

Ворог обстріляв Нікополь на Дніпропетровщині з реактивних систем залпового вогню.

Перед цим у самому місті та Нікопольській територіальній громаді була оголошена повітряна тривога.

Голова Нікопольської РВА Євген Євтушенко підтвердив, що ворог обстрілює місто.

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– Знову обстріляно місто Нікополь!!! Чотири залпи РСЗВ по сплячому місту, – повідомив він.

Видання Дзеркало Тижня повідомило, що обстріли системами РСЗВ йдуть з південного берега Каховського водосховища.

Наразі невідомо, чи є загиблі або постраждалі.

Джерела: Євген Євтушенко, ZN.ua

Фото: Міноборони РФ